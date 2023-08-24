​Чавес пройдёт обследование для «Динамо» в пятницу

Полузащитник Луис Чавес близок к тому, чтобы стать футболистом «Динамо». В пресс-службе московского клуба сообщили, что 27-летний мексиканец пройдёт медицинское обследование в пятницу. Когда все формальности будут улажены, «бело-голубые» объявят о трансфере Чавеса. Официальная презентация хавбека запланирована на воскресенье.

Ближайший матч Премьер-лиги «Динамо» проведёт в субботу, 26 августа, – против «Рубина» на выезде. После пяти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на третьей позиции в турнирной таблице с десятью зачётными баллами в своём кармане.