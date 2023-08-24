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Костанца: У Осинькина много сходств с Галтье

24 Августа 2023 • 18:46 Комментировать
Крылья Советов
...
Балтика
27.08 17:30

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца сравнил экс-тренера «ПСЖ» Кристофа Галтье с наставником самарцев Игорем Осинькиным.

Напомним, 24-летний бразилец выступал под руководством Галтье за французский «Лилль».

«У них есть много сходств в видении игры. Галтье тоже очень нравились вертикальные, быстрые атаки, как и Осинькину. Трудно сказать, кто из них лучше в качестве тренера», — цитирует Костанцу «Матч ТВ».

Игрок добавил, что у каждого тренера свое видение футбола, но похожие моменты в манере игры у них действительно присутствуют.

Напомним, последним клубом Галтье был «ПСЖ», в котором он проработал в сезоне-2022/23, завоевав золотые медали Лиги 1 и Суперкубок Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Кристоф Галтье Фернандо Костанца
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