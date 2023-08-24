Алексей Попов оценил влияние трансфера Бабича в «Спартак»

Бывший игрок пермского «Амкара» Алексей Попов высказался о переходе сербского защитника Срджана Бабича в столичный «Спартак».

«Приход сербского защитника точно пойдёт на пользу «Спартаку» и Джикии, если у него вообще есть мотивация играть в футбол, а не хачапури трескать», — заявил экс-футболист сборной Казахстана, чьи слова приводит Betonmobile.ru. Попов также отметил, что слабо знает уровень новичка «красно-белых», а оценить его можно будет только после дебюта в футболке «Спартака».

Напомним, что Срджан Бабич присоединился к московскому клубу, перейдя из испанской «Альмерии». Контракт серба с новым клубом рассчитан на три года.