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​Сергеев ожидает голов от Кузяева в Лиге 1

24 Августа 2023 • 18:38 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался об экс-игроке команды Далере Кузяеве. В летнее трансферное окно полузащитник перебрался в «Гавр». Кузяев уже забил дебютный гол в чемпионате Франции, поразив ворота «Бреста» в матче второго тура.

«Кузяев на все сто процентов способен проявить себя во Франции. Конечно, поздравлю его с первым забитым мячом! Но он игрок опорной зоны, он больше отвлекает, а не созидает. Дай Бог, чтобы он забил много! Думаю, он забьёт свои 5-6 голов за сезон!» - сказал Сергеев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч французской Лиги 1 «Гавр» проведёт в воскресенье, 27 августа, - против «Ренна» на выезде. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 14:00 по московскому времени.

«Зенит», в свою очередь, сейчас готовится к домашней игре против «Урала». Команды сыграют в субботу, 26 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гавр Далер Кузяев Иван Сергеев
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