В «Сочи» рассказали, почему на «Фиште» проблемы с газоном

Пресс-служба «Сочи» ответила на вопрос о качестве газона на домашней арене команды.

Ранее сообщалось, что 24 августа специальная комиссия Российской премьер-лиги проверит поле на стадионе «Фишт».

«Комиссия приезжала. В городе больше трех недель держится высокая температура без единого облака на небе. Отсюда и проблемы с качеством газона», — приводит слова пресс-службы южан «Чемпионат».

Представитель клуба добавил, что подготовка к матчу против «Локомотива» идет в штатном режиме.

Встреча шестого тура чемпионата России «Сочи» - «Локомотив» состоится 27 августа. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.