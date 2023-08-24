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​Сергеев назвал принципиальных соперников «Зенита»

24 Августа 2023 • 18:33 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о принципиальных соперниках своей команды.

«Для нас и «Спартак», и ЦСКА - принципиальные соперники. Впереди ещё много туров, все команды будут давать нам бой. Нельзя делить команды на сильные и слабые. Но на «Спартак», конечно, особенный настрой», - сказал Сергеев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом туре «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1. Теперь команда Сергея Семака готовится к матчу против одного из лидеров в лице сенсационного «Урала». Команды сойдутся лицом к лицу в субботу, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом в каждом из пяти последних сезонов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Иван Сергеев
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ЗЕНИТ УРАЛ
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