​Сергеев назвал принципиальных соперников «Зенита»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о принципиальных соперниках своей команды.

«Для нас и «Спартак», и ЦСКА - принципиальные соперники. Впереди ещё много туров, все команды будут давать нам бой. Нельзя делить команды на сильные и слабые. Но на «Спартак», конечно, особенный настрой», - сказал Сергеев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в прошлом туре «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 3:1. Теперь команда Сергея Семака готовится к матчу против одного из лидеров в лице сенсационного «Урала». Команды сойдутся лицом к лицу в субботу, 26 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» становился чемпионом в каждом из пяти последних сезонов.