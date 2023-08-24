Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Не стоит делать выводы о трансферной кампании «Спартака»

24 Августа 2023 • 18:30 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.70 X 4.10 2 4.60
26.08 19:30

Бывший советник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о трансферной кампании «красно-белых» этим летом.

«На мой взгляд, сейчас не стоит делать выводы о трансферной кампании «Спартака», ещё слишком рано оценивать её. Нужно подождать, чтобы посмотреть на результаты команды и игру приобретённых футболистов», — заявил итальянский функционер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, только со временем можно будет вынести оценку действиям нынешнего руководства московского коллектива.

Напомним, что Хесус Медина, Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Срджан Бабич стали новичками «Спартака» нынешним летом. После пяти туров подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью очками.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Франко Камоцци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 4.10 1.88
Видео
25.08.23 в 20:00
Факел Факел
Краснодар Краснодар
3.65 3.70 2.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Августа
19:22 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: У ЦСКА будет большое преимущество над «Оренбургом»
18:58 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» нацелился на атакующего хавбека «Браги»
18:51 · Россия. Премьер-лига
​Чавес пройдёт обследование для «Динамо» в пятницу
18:46 · Россия. Премьер-лига
Костанца: У Осинькина много сходств с Галтье
18:42 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов оценил влияние трансфера Бабича в «Спартак»
18:38 · Россия. Премьер-лига
​Сергеев ожидает голов от Кузяева в Лиге 1
18:36 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» рассказали, почему на «Фиште» проблемы с газоном
18:34 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «У Семака больше привилегий, чем у других тренеров РПЛ» 3
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Сергеев назвал принципиальных соперников «Зенита»
18:30 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Не стоит делать выводы о трансферной кампании «Спартака»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Мусагалиев рассказал, как начал болеть за «Спартак»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: До закрытия трансферного окна в РПЛ могут приехать пару звёзд
17:42 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили – о защитниках «Спартака» в сборной: «Нет классных защитников в российском чемпионате, поэтому и такая беднота»
17:25 · Россия. Премьер-лига
Помазун — лучший игрок «Урала» в июле официально
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Семак высоко оценил «Урал»
Все новости
Рекомендуем