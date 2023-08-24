Камоцци: «Не стоит делать выводы о трансферной кампании «Спартака»

Бывший советник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о трансферной кампании «красно-белых» этим летом.

«На мой взгляд, сейчас не стоит делать выводы о трансферной кампании «Спартака», ещё слишком рано оценивать её. Нужно подождать, чтобы посмотреть на результаты команды и игру приобретённых футболистов», — заявил итальянский функционер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, только со временем можно будет вынести оценку действиям нынешнего руководства московского коллектива.

Напомним, что Хесус Медина, Тео Бонгонда, Олег Рябчук и Срджан Бабич стали новичками «Спартака» нынешним летом. После пяти туров подопечные Гильермо Абаскаля находятся на шестом месте в турнирной таблице Премьер-лиги с девятью очками.