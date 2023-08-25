«Спартак» и ЦСКА усилились легионерами, «Аль-Наср» купил Роналду соотечественника: главные трансферы недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Предпоследняя неделя на трансферном рынке выдалась не самой событийной. Видимо, клубы решили приберечь все самые громкие сделки на конец месяца. Но и без того хватило события: московские клубы прикупили легионеров, Саудовская Аравия – ещё парочку звёзд. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» латает оборону

Не было изменений по персоналиям в центре обороны «Спартака», но в этом сезоне эта линия не выдерживает никакой критики. Джикия и Чернов сильно сдали, Литвинов не профильный центрдеф, а Дуарте пока не понял реалий РПЛ. После матча против «Зенита» стало очевидно, что без укрепления никуда. И как раз подъехал новый защитник. Серб Срджан Бабич постарается добавить надёжности «красно-белой» обороне и составить конкуренцию всем вышеперечисленным.

За 27-летнего сербского защитника заплатили 5 миллионов евро, контракт подписан на три года. В прошлом сезоне Срджан Бабич был основным защитником «Альмерии», проведя 34 матча в рамках Ла Лиги. В активе сербского защитника значилось три гола, в пассиве – пять жёлтых карточек.

ЦСКА наконец получил усиление

История, достойная детективов. Удивительно, как «Спартак» с испанской «Альмерией» сумели просто порешать момент с переводом денег, а ЦСКА с «Леоном» - нет. Виктор Давила полмесяца собирался в Москву и наконец доехал, ему пришлось лично выкупать свой контракт, ну, по крайней мере по документам. А деньги пошли транзитом через пять стран – цена вопроса пять миллионов евро плюс многочисленные комиссии. Стоит ли игрок таких мучений, покажет время. С адаптацией поможет чилиец Виктор Мендес, а неплохая статистика говорит о качествах Давилы. В прошлом сезоне Виктор забил 10 голов за 31 матч.

Слегка подвис вопрос с другим легионером. Сначала ЦСКА и «Динамо» долго торговались по Карраскалю, теперь ещё не пройден медосмотр. Вроде уже договорились на 5,5 миллионов евро (+ бонусы), но далее ситуация не двигается. Федотов уже объявил, что Карраскаль ему не нужен, однако игрок до сих пор тренируется в общей группе. «Динамо» тоже не форсирует переход Хорхе.

«Зенит» застрял в торгах

Фантастические суммы замешаны в последних трансферных потугах «Зенита». Уход Малкома болезненно ударил по нападению и хочется питерцам прикупить кого-то значимого. Но рынок против. Торги с «Бенфикой» доходят до того, что португальцы оглашают цену в 100 миллионов евро за Давида Нереса, именно такая цифра у него прописана в качестве отступных. «Зенит», конечно же, столько платить не будет, но всё равно вошёл в раж. Новый оффер для «Бенфики» уже составляет 45 миллионов евро. Португальцы естественно не торопятся и основательно торгуются.

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Попутно «Зенит» прорабатывает ещё один вариант: лидер «Фламенго» Педро совсем затух при Хорхе Сампаоли. Почти не играет, хотя разрывал в прошлом сезоне. «Зенит» вышел с трансферным предложением на 25 миллионов евро за 26-летнего бразильца, но и тут услышал отказ. Бразильцы понимают, что цена Педро выше, да и есть ещё предложения от европейских клубов, в частности, португальских грандов.

Европейские чемпионаты

Криштиану Роналду прикупили топового соотечественника

Опять говорим про отъезд из Европы, который уже напоминает бегство за деньгами. Один из лучших португальских полузащитников поехал за Криштиану Роналду. «Аль-Наср» прикупил Отавио, заплатив «Порту» 60 миллионов евро. Всё более внушительными становятся суммы трансферов, теперь это не просто безбедная старость для ветеранов, едут игроки в самом расцвете сил. Например, как раз за Отавио очень активно гонялся «Ливерпуль», но португалец выбрал «Аль-Наср». Скоро его примеру может последовать и Мохамед Салах, за которого вообще предлагают 90 миллионов евро. Но «Ливерпуль» и египтянин пока держатся.

А вот другой игрок из АПЛ не сдержался. Эмерик Лапорт покинул «Манчестер Сити» ради Саудовской Аравии. Французский защитник, в прошлом сезоне сделавший требл, тоже едет играть бок о бок с Криштиану Роналду. За 29-летнего защитника саудиты заплатили 27,5 миллионов евро. «Аль-Наср» постепенно собрал состав, способный пошуметь в Лиге чемпионов, но пока не может выбраться в верхнюю часть таблицы чемпионата Саудовской Аравии.