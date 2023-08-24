Мусагалиев рассказал, как начал болеть за «Спартак»

Юморист и болельщик «Спартака» Азамат Мусагалиев ответил на вопрос, как начал болеть за «красно-белых».

«В 1995 году вся футбольная страна была на ушах от выступления «Спартака» в групповом этапе Лиги чемпионов. Шесть побед в шести матчах! Как 11-летний мальчишка, я, конечно, к этому подключился. С тех пор болею за «Спартак», — приводит слова Мусагалиева издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне «Спартак» набрал девять очков в пяти матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В предстоящем матче коллектив Гильермо Абаскаля примет на своем поле грозненский «Ахмат». Игра пройдет 26 августа. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по московскому времени.