Барбоза: До закрытия трансферного окна в РПЛ могут приехать пару звёзд

Футбольный агент из Португалии Паулу Барбоза высказался о возможном переходе игроков из Европы в РПЛ в текущее трансферное окно.
«Думаю, что до закрытия трансферного окна в РПЛ окажутся пару интересных футболистов. Можно сказать, звезды. Нужно подождать. Футболисты из Европы готовы ехать в РПЛ», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».
После пяти туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», который набрал 13 очков. Следующий тур стартует уже завтра, 25 августа, матчем между «Оренбургом» и ЦСКА. Начало игры запланировано на 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию поединка.
Напомним, трансферное окно в России открыто до 14 сентября.
Бан пользователя