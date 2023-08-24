​Кавазашвили – о защитниках «Спартака» в сборной: «Нет классных защитников в российском чемпионате, поэтому и такая беднота»

Бывший футболист сборной СССР Анзор Кавазашвили отреагировал на попадание многих защитников «Спартака» в расширенный состав сборной России. При этом «красно-белые» на старте сезона очень много пропускают. У Кавазашвили спросили, означает ли вызов спартаковских защитников, что Валерий Карпин доверяет им.

«Безвыходное положение у нас, а не Карпин им доверяет. Нет классных защитников в российском чемпионате, поэтому и такая беднота», - сказал Кавазашвили, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что 12 сентября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Катара.