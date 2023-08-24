Голкипер «Урала» Илья Помазун был признан лучшим футболистом команды по итогам июля. Об этом екатеринбургский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Поздравляем Илью и желаем не сбавлять темп», — написала пресс-служба «шмелей».

В июле 27-летний вратарь принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил три гола и один раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После пяти туров «Урал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков.

В следующем туре команда Виктора Ганчаренко сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 26 августа в 15:00 по мск.