​Семак высоко оценил «Урал»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о следующем сопернике – об «Урале». Команды пересекутся в шестом туре чемпионата России.

«Команда не просто так находится наверху в турнирной таблице - это следствие качества игроков и уровня их тактической подготовки благодаря главному тренеру», - сказал Семак, чьи слова приводятся на официальном сайте «Зенита».

Рулевой «сине-бело-голубых» напомнил, что и в прошлом сезоне «Урал» выдавал длительную серию без поражений.

«В этом году «Урал» также показывает надёжную и стабильную игру во всех компонентах», - отметил Семак. Тренер «Зенита» добавил, что его команду ждёт сложный матч.

Стоит сказать, что «Урал» в пяти прошедших турах Премьер-лиги набрал 13 очков из 15. Команда делит место на вершине турнирной таблицы с «Краснодаром».

Матч «Зенит» - «Урал» стартует 26 августа в 15:00 по московскому времени.