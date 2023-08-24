Губерниев — об отсутствии Дзюбы в составе сборной России: «Предъявлять претензии Карпину бессмысленно»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, почему нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не попал в расширенный состав сборной России.

По мнению журналиста, в данной ситуации предъявлять претензии главному тренеру национальной сборной Валерию Карпину бессмысленно, так как Дзюба травмирован.

«С учётом бэкграунда, который был у Валерия Георгиевича и Дзюбы, их истории взаимоотношений, Артём должен быть здоровым, нацеленным на ворота, как в прошлом сезоне, и быть лучше остальных», — приводит слова Губерниева Metaratings.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» четыре матча, в которых забил один гол.

Тренировочный сбор национальной команды России пройдёт с 4 по 12 сентября в Новогорске.