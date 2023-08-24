Защитник «Крыльев Советов» Костанца рассказал о причинах получения российского гражданства

Защитник самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца назвал причины, из-за которых игрок планирует получить гражданство Российской Федерации.

«В первую очередь это может помочь команде. Я не буду считаться иностранцем. Если же я не буду являться легионером, то клуб сможет привезти кого-то ещё из-за границы, если это будет возможно», — рассказал бразильский футболист «Крыльев», чьи слова приводит «Матч ТВ». Костанца также отметил, что такой шаг позволит ему избавиться от различных бюрократических процедур, и подтвердил разговор с агентом относительно возможности получения российского паспорта.

Напомним, что Фернандо Костанца выступает за «Крылья Советов» с января прошлого года. На его счету 35 матчей и пять забитых голов.