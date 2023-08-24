​Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в «Зените»

Рулевой «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в команде.

«В этом отношении ничего не изменилось - тот состав, который у нас есть, будет готовиться к игре. Новыми игроками из лазарета мы не пополнились», - сказал Семак, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Зенита».

В шестом туре Премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Урал». Матч пройдёт в субботу, 26 августа. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 15:00 по московскому времени.

Отметим, что «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.