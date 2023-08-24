Губерниев: «Я бы на месте Головина и Миранчука поехал в сборную»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о включении в расширенный состав сборной России полузащитника «Монако» Александра Головина, а также игрока «Аталанты» Алексея Миранчука.

Журналист заявил, что на месте футболистов, выступающих в Европе, он бы приехал в сборную. По мнению Губерниева, если Головин и Миранчук себя всё ещё отождествляют со страной, то так и сделают.

«Они одни из лучших футболистов в стране и было бы странно их не вызывать. Естественно, принадлежность к сборной — это важная штука, а поедут они или нет — вопрос, который нужно задавать им. Я бы на их месте поехал», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Напомним, тренировочный сбор национальной команды России пройдёт с 4 по 12 сентября.