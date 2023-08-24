​Семак: «С большим уважением отношусь к Ганчаренко»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак получил вопрос о том, общается ли он с рулевым «Урала» Виктором Ганчаренко вне матчей.

«Да, мы общаемся и переписываемся - у нас хорошие дружеские отношения. Я с большим уважением отношусь к нему как к человеку и, конечно, как к тренеру», - сказал Семак, чьи слова приводятся на сайте «Зенита».

В субботу, 26 августа, «Зенит» и «Урал» пересекутся в шестом туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Отметим, что «Урал» делит лидерство на вершине турнирной таблицы с «Краснодаром», набрав 13 из 15 очков. «Зенит» занимает четвёртое место с 10 баллами в активе.