Агент: «Через два-три года Кривцов станет главным игроком сборной России»

Агент Младен Гргич поделился мнением о попадании полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в расширенный состав сборной России.

Агент отметил потенциал 21-летнего футболиста, выразив мнение, что в будущем Кривцов способен стать главным игроком национальной команды.

«Кривцов станет главным игроком сборной России через два-три года. Это и я так вижу, и эксперты говорят. Большие европейские клубы знают о нём», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых забил один гол.

Напомним, тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 4 по 12 сентября в Новогорске. О соперниках сборной России будет объявлено позже.