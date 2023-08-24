Агент: «Через два-три года Кривцов станет главным игроком сборной России»

Агент Младен Гргич поделился мнением о попадании полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова в расширенный состав сборной России.
Агент отметил потенциал 21-летнего футболиста, выразив мнение, что в будущем Кривцов способен стать главным игроком национальной команды.
«Кривцов станет главным игроком сборной России через два-три года. Это и я так вижу, и эксперты говорят. Большие европейские клубы знают о нём», — цитирует агента «РБ Спорт».
В текущем сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых забил один гол.
Напомним, тренировочный сбор национальной команды пройдёт с 4 по 12 сентября в Новогорске. О соперниках сборной России будет объявлено позже.
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