Полузащитник «Зенита» Ерохин поделился мнением о месте «Урала» в турнирной таблице

Полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин высказался о том, что «Урал» располагается на второй строчке в турнирной таблице.

Россиянин отметил, что уральский клуб хорошо укомплектовался и оставил костяк из основных игроков, к тому же они выполняют требования, которые им предъявляет тренерский штаб.

«Мы готовимся к матчу, но в нём будет важнее качество нашей игры. На данном этапе мы стараемся поменьше заглядывать в таблицу», - приводит слова Ерохина пресс-служба питерского клуба.

Поединок между «Зенитом» и «Уралом» пройдёт в субботу, 26 августа. Начало - в 15:00 по московскому времени.