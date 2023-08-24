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Семшов - о Карраскале: Он не нужен «Динамо»

24 Августа 2023 • 16:20 Комментировать (1)
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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Через 23 ч. 38 мин.

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о том, что игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в составе «бело-голубых».

Экс-игрок сборной России отметил, что колумбиец не нужен столичному клубу, так как он не играет за «армейцев», и лучше было бы найти на его место российского игрока или топового легионера.

«Да, Карраскаль — хороший, средний, качественный футболист, но не топовый. В данной ситуации он не поможет «Динамо», - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что «Динамо» заплатит за Карраскаля семь миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов ЦСКА Москва Динамо Москва Хорхе Карраскаль
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ОРЕНБУРГ ЦСКА МОСКВА
Комментарии (1)
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StarDin
24 Августа 2023 в 17:41
Сам помнишь, как предал Динамо? Так что о не суди, и не судим будешь
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