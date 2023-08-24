Семшов - о Карраскале: Он не нужен «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о том, что игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль может продолжить карьеру в составе «бело-голубых».

Экс-игрок сборной России отметил, что колумбиец не нужен столичному клубу, так как он не играет за «армейцев», и лучше было бы найти на его место российского игрока или топового легионера.

«Да, Карраскаль — хороший, средний, качественный футболист, но не топовый. В данной ситуации он не поможет «Динамо», - приводит слова Семшова «РБ Спорт».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что «Динамо» заплатит за Карраскаля семь миллионов евро.