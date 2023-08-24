Агент Тикнизяна: «Было предложение от «Вердера», от «Вольфсбурга» только на уровне заинтересованности»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.

По словам Клюева, интерес к Тикнизяну проявляли немецкие «Вердер» и «Вольфсбург».

«Было предложение от «Вердера». От «Вольфсбурга» только на уровне заинтересованности. Согласился ли бы Наир на переход в немецкий клуб? Да, согласился бы», — цитирует Клюева Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний Тикнизян провёл за «Локомотив» семь матчей, в которых забил четыре гола. В ближайшем шестом туре РПЛ «железнодорожники» встретятся с «Сочи». Эта игра состоится 27 августа. Начало — в 20:00 по московскому времени.