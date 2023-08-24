Агент Нереса - о переходе в «Зенит»: «Продвижений в переговорах нет»

Агент бразильского нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса Джулиано Бертолуччи высказался о ходе переговоров с питерским «Зенитом» по поводу трансфера своего клиента.

«Насколько вероятен трансфер Нереса в «Зенит»? На данный момент продвижений в переговорах нет», - приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что питерский клуб готов предложить за бразильца 45 миллионов евро, но лиссабонский клуб хочет получить за игрока 100 миллионов.

Контракт 26-летнего футболиста с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро.