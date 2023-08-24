Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Нереса - о переходе в «Зенит»: «Продвижений в переговорах нет»

24 Августа 2023 • 16:12 Комментировать

Агент бразильского нападающего португальской «Бенфики» Давида Нереса Джулиано Бертолуччи высказался о ходе переговоров с питерским «Зенитом» по поводу трансфера своего клиента.

«Насколько вероятен трансфер Нереса в «Зенит»? На данный момент продвижений в переговорах нет», - приводит слова агента «Чемпионат».

Ранее СМИ сообщали, что питерский клуб готов предложить за бразильца 45 миллионов евро, но лиссабонский клуб хочет получить за игрока 100 миллионов.

Контракт 26-летнего футболиста с «Бенфикой» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Зенит Давид Нерес Джулиано Бертолуччи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 17:30
Оренбург Оренбург
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.95 4.10 1.88
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Августа
17:25 · Россия. Премьер-лига
Помазун — лучший игрок «Урала» в июле официально
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Семак высоко оценил «Урал»
17:13 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — об отсутствии Дзюбы в составе сборной России: «Предъявлять претензии Карпину бессмысленно»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Костанца рассказал о причинах получения российского гражданства
17:07 · Россия. Премьер-лига
​Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в «Зените»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Я бы на месте Головина и Миранчука поехал в сборную»
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Семак: «С большим уважением отношусь к Ганчаренко»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Через два-три года Кривцов станет главным игроком сборной России»
16:29 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Зенита» Ерохин поделился мнением о месте «Урала» в турнирной таблице
16:20 · Россия. Премьер-лига
Семшов - о Карраскале: Он не нужен «Динамо»
16:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна: «Было предложение от «Вердера», от «Вольфсбурга» только на уровне заинтересованности»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Нереса - о переходе в «Зенит»: «Продвижений в переговорах нет»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Динамо» в АПЛ было бы в топ-5 1
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» планирует расстаться с Фамейе и Лисаковичем
15:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Торпедо» предложило Щенникову двухлетний контракт
Все новости
Рекомендуем