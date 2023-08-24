Бальбуэна: «Динамо» в АПЛ было бы в топ-5

Защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна поделился мнением, какое место в Английской премьер-лиге мог бы занять столичный клуб.

В разговоре с «РБ Спорт» капитан «бело-голубых» отметил, что верит, что «Динамо» могло бы попасть в первую пятёрку лучших команд.

Напомним, что 31-летний парагваец выступал за лондонский «Вест Хэм» на протяжении трех лет (2018-2021), а затем пополнил ряды столичного клуба на правах свободного агента.

«Динамо» после пяти туров РПЛ сезона-2023/24 занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе десять набранных очков.