«Рубин» планирует расстаться с Фамейе и Лисаковичем

«Рубин» намерен расстаться с нападающими команды Джоэлем Фамейе и Виталием Лисаковичем.

По информации издания Sport24, ганского футболиста казанский клуб хочет продать, а Лисакович может уйти в аренду с правом последующего выкупа или же быть продан за сумму около 1 миллиона евро.

В текущем сезоне Фамейе провёл за «Рубин» четыре матча, в которых забил два мяча. На счету Лисаковича ни одного результативного действия в трёх встречах.

После пяти туров текущего розыгрыша чемпионата России «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. Свой ближайший матч казанцы проведут 26 августа против «Динамо». Начало этой встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.