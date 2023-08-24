​«Динамо» договаривается с Карраскалем по зарплате и агентским выплатам

Хорхе Карраскаль в ближайшее время может сменить ЦСКА на «Динамо». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «бело-голубые» в настоящий момент ведут переговоры со стороной игрока по условиям личного контракта, зарплате, и агентским выплатам. Когда стороны ударят по рукам, 25-летний Карраскаль подпишет контракт с динамовцами на пять лет.

Отмечается, что за трансфер Карраскаля «Динамо» заплатит 5,5 миллиона евро. Ещё 1,5 миллиона евро будут заложены в сделку как бонусы, связанные с количеством сыгранных колумбийцем матчей.

Напомним, что ЦСКА Хорхе Карраскаль представляет с февраля 2022 года.