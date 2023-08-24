Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Динамо» не продаст своего защитника Сабу Сазонова в «Удинезе» за 2 миллиона евро.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал о том, что «Удинезе» уже сделал предложение «бело-голубым» о покупке 21-летнего футболиста. Позже спортивный директор итальянского клуба Федерико Бальцаретти подтвердил интерес к Сазонову, однако заявил, что официального предложения пока в «Динамо» не поступало.

Действующий контракт Сазонова с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.

Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут в субботу, 26 августа, против «Рубина». Начало — в 17:30 по московскому времени.