Семак — о победе над «Спартаком»: «Эту игру мы уже давно забыли»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как победа над «Спартаком» (3:1) в матче пятого тура РПЛ сказалась на его подопечных.

По словам наставника «сине-бело-голубых», игру с «красно-белыми» в «Зените» все уже давно забыли и готовятся к следующему матчу.

«Это всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил. Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

В пяти турах РПЛ «Зенит» набрал 10 очков и сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице. Матч «Зенит» — «Урал» состоится в субботу, 26 августа. Начало — в 15:00 по московскому времени.