Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак — о победе над «Спартаком»: «Эту игру мы уже давно забыли»

24 Августа 2023 • 15:28 Комментировать
Зенит
...
Урал
26.08 15:00

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как победа над «Спартаком» (3:1) в матче пятого тура РПЛ сказалась на его подопечных.

По словам наставника «сине-бело-голубых», игру с «красно-белыми» в «Зените» все уже давно забыли и готовятся к следующему матчу.

«Это всего лишь один матч, в турнирной таблице он практически ничего не изменил. Понятно, что игры со «Спартаком» по эмоциям отличаются от других матчей, но эту игру мы уже давно забыли и готовимся к «Уралу», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

В пяти турах РПЛ «Зенит» набрал 10 очков и сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице. Матч «Зенит» — «Урал» состоится в субботу, 26 августа. Начало — в 15:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ УРАЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
16:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Тикнизяна: «Было предложение от «Вердера», от «Вольфсбурга» только на уровне заинтересованности»
16:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Нереса - о переходе в «Зенит»: «Продвижений в переговорах нет»
16:03 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна: «Динамо» в АПЛ было бы в топ-5
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» планирует расстаться с Фамейе и Лисаковичем
15:49 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Торпедо» предложило Щенникову двухлетний контракт
15:43 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» договаривается с Карраскалем по зарплате и агентским выплатам
15:42 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» не продаст Сазонова в «Удинезе» за 2 миллиона евро эксклюзив
15:28 · Россия. Премьер-лига
Семак — о победе над «Спартаком»: «Эту игру мы уже давно забыли»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Селюк упрекнул Карпина за выбор состава сборной России
15:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Щенников ведёт переговоры с клубом из Москвы
15:12 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Не понимаю, зачем делать эти расширенные списки, мы даже не знаем, с кем играем» 1
14:57 · Россия. Премьер-лига
В «Удинезе» отреагировали на информацию об интересе к Сазонову
14:43 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «Талалаеву особая благодарность за то, что он начал вводить в состав Лечи Садулаева»
14:25 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал команды, которые его впечатлили на старте РПЛ
14:18 · Россия. Премьер-лига
​На стадионе «Сочи» установили охлаждающие пушки – комиссия проверяет поле видео
Все новости
Рекомендуем