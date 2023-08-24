​Селюк упрекнул Карпина за выбор состава сборной России

Известный агент Дмитрий Селюк отреагировал на попадание многих защитников «Спартака» в расширенный состав сборной России на ближайший сбор.

«Неправильное и неадекватное решение, но раньше было ещё хуже. Карпин давал своих для продажи из «Ростова», - сказал Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Селюк в очередной раз подчеркнул, что, на его взгляд, тренер не должен совмещать работу в клубе и сборной. По мнению агента, в сборную России футболистов сейчас вызывают в зависимости от того, «кто с каким агентом дружит, и кто с каким клубом договаривается».

Напомним, что 12 сентября сборная России проведёт гостевой товарищеский матч против Катара.

Добавим, что в прошлый раз российская национальная команда собиралась в марте. Тогда сборная сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0).