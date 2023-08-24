Мостовой: «Не понимаю, зачем делать эти расширенные списки, мы даже не знаем, с кем играем»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о попадании защитников московского клуба в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Отметим, что в пяти турах РПЛ «Спартак» пропустил 10 голов и является одной из худших команд лиги по этому показателю.

«Ответ один: «Я главный тренер, это наш тренерский штаб, мы вызываем тех, кто нам нужен». Единственное, я не понимаю, зачем делать эти расширенные списки. Мы даже не понимаем, с кем играем», — цитирует Мостового Metaratings.

Тренировочный сбор национальная команда проведёт в Новогорске с 4 по 12 сентября. О соперниках сборной России по предстоящим товарищеским матчам станет известно позже.