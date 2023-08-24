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Пономарёв: «Думаю, «Спартак» сделал выводы после безобразной игры с «Уралом», это был какой-то позор» эксклюзив

24 Августа 2023 • 15:50 Комментировать
Факел
...
Краснодар
25.08 20:00

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на вторую часть матчей шестого тура РПЛ.

- «Спартак» примет «Ахмат». На какой результат поставили бы?

- Я думаю, «Спартак» сделал выводы после безобразной игры с «Уралом». Это был какой-то позор. Когда пропускали третий мяч – это была стыдобища, когда Литвинов и Свинов не поняли другу друга. А Джикия что творит? Я думаю, Абаскаль сделает выводы, и «красно-белые» выиграют.

- А если не выиграет, можно говорить о спаде?

- Конечно. Значит, и футболисты растерялись, и тренер. Они не знают, что делать в такой ситуации. Это очень опасное явление. Поэтому нужно собраться всем коллективом и разобраться между собой.

- «Сочи» примет «Локомотив». У команд по шесть очков. Есть ли уверенность, что «железнодорожники» выиграют?

- «Сочи» сейчас на ходу. Там собрался хороший коллектив. Они могут потерзать «Локомотив». Команда Галактионова мне сейчас очень не нравится. Она растеряла весь свой пыл. Ребята начали катать мяч между собой, перепасы делать, движения вперед нет и напряга нет для соперников. А сочинцы бегут вперед. Это самое главное. Пусть даже они делают навесы, и защитники борются, отскок же идет. Защитнику все равно надо что-то делать с мячом. Или отыгрывать вратарю, или в поле. Сразу выдвигается полузащита, идет второй эшелон атаки.

- Лидер чемпионата «Краснодар» легко разделается с «Факелом»?

- «Факел» мне нравится по работоспособности, дисциплине и исполнению. Крепкая команда. Дома воронежцы упрутся и могут даже выиграть. Там же Вадим Евсеев. У него боевые ребята. Он настроит команду. Не удивлюсь, если «Краснодар» потеряет там очки.

Елена Григорьевская

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