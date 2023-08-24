Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на самые интересные матчи шестого тура РПЛ.

- Первый матч тура – «Оренбург» - ЦСКА. У хозяев встречи сменился тренер. Ждете в связи с этим неожиданностей?

- Нет. Если только игроки ЦСКА не расслабятся и не будут валять дурака. «Армейцы» могут подумать, что соперник слабый, и они легко выиграют. Это будет самая страшная ошибка. Если они выйдут собранными, тогда все будет в порядке. Это психология спортсмена. Всегда есть расслабление с аутсайдером. Тут даже тренер не может ничего сделать. Но этого нельзя опускать.

- Обычно, когда в команде меняется тренер, у футболистов идет всплеск. Они хотят себя показать новому наставнику, и результат может быть непредсказуемым.

- Это да. Каждый будет стараться, но не всегда получается. По классу ЦСКА выше. Все равно ошибки в обороне будут у «Оренбурга». Думаю, «армейцы» забьют два мяча.

- Вас удивляет, что «Оренбург» так сильно сдулся? В прошлом сезоне он неплохо играл.

- Сразу сделать команду невозможно. Нужно два-три года, чтобы сформировать стабильный состав, купить новых футболистов. С местными ничего не выиграешь. Ярошику было тяжело, но я думаю, он поднял бы команду, если бы остался.

- «Зенит» примет «Урал», идущий на втором месте. Он может потерять очки в этом противостоянии?

- Пора бы терять очки. «Урал» - неплохая команда. Хотя игра будет в Питере, а у себя дома «Зенит» старается играть по-другому, более агрессивно, чем на выезде. «Урал» будет сопротивляться. Один мяч он забьет. Но у Семака сильная команда. Появились хорошие новобранцы. Да, от них ушел Малком, но есть два-три стабильных, хороший футболиста, на которых можно понадеяться, и вокруг них сплотить коллектив. Малком был один. Сейчас там игроки пониже классом, но их человека три. Это еще лучше. На Малкома все надеялись. Да, это большая потеря для питерцев, и Семаку придется перестраивать игру. Раньше он строил ее за счет Малкома, а сейчас есть коллективная игра. А она еще опаснее.

- С чем связан удачный старт «Урала»? Ему удалось в позапрошлом туре выиграть у «Спартака».

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- Ганчаренко - все-таки неплохой тренер. Он может создать коллектив, а это самое главное. Ребята стараются, работают. Они без претензий. Пашут два тайма.

Елена Григорьевская