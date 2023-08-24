В «Удинезе» отреагировали на информацию об интересе к Сазонову

Спортивный директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти отреагировал на информацию о том, что итальянский клуб предложил за защитника «Динамо» Сабу Сазонова 2 миллиона евро.

«Сазонов — это игрок, за которым мы следим уже некоторое время, но официального предложения нет. Мы работаем над парой профилей, включая его», — цитирует Бальцаретти Sport24.

Ранее сообщалось, что интерес к 21-летнему грузину также проявляет загребское «Динамо».

В нынешнем сезоне Сазонов провёл за «Динамо» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.