Адиев: «Талалаеву особая благодарность за то, что он начал вводить в состав Лечи Садулаева»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о работе бывших наставников «Ахмата» Сергея Ташуева и Андрея Талалаева.

Специалист отметил, что в прошлом сезоне Ташуев сумел добиться с «Ахматом» хороших результатов, до последних туров претендовав на медали. Кроме того, Адиев поблагодарил Талалаева за то, что он начал включать в состав грозненской команды полузащитника Лечи Садулаева.

«Ташуев показал очень хороший результат, за пару туров до конца даже на медали претендовал. Состав был хорошо подобран. Его собирал Талалаев. Ему — особая от меня благодарность за то, что он начал вводить в состав Лечи Садулаева», — цитирует Адиева «Спорт-Экспресс».

В пяти турах РПЛ «Ахмат» набрал шесть очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Отметим, что сейчас грозненцев возглавляет Мирослав Ромащенко.