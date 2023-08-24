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Балахнин: «Спартак» в состоянии обыграть «Ахмат» эксклюзив

24 Августа 2023 • 15:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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26.08 19:30

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от некоторых матчей шестого тура РПЛ.

- «Спартак» примет «Ахмат». Какие ожидания от этого матча?

- «Спартаку» надо реабилитироваться, плюс показать свои притязания на чемпионство. «Красно-белые» были хороши, до срыва с «Зенитом», когда они по игре уступили питерцам. Теперь надо показывать, что команда все равно находится в борьбе за чемпионство. Они в состоянии обыграть «Ахмат». Есть проблемы с обороной. В защите достаточно хороших футболистов, просто они как-то не организованы. А так, эти ребята способны играть лучше в защите.

- «Пари НН» примет «Ростов». Кто фаворит?

- Если бы матч был тура два назад, я бы назвал «Ростов». Но последние игры на выезде дались ростовчанам плохо, если смотреть на статистику. Они много пропустили и мало забили. Да и дома играют с натяжкой. Сейчас они слабее, чем были в прошлом году. Новички не усилили игру. Даже есть ухудшение игры. А нижегородцы уже приперты к стенке. Им надо брать очки. Поэтому гостям будет сложно, и я не выделю в этом матче фаворита.

- В матче «Крылья Советов» - «Балтика» на кого бы поставили?

- Мне нравится, как выглядят самарцы. Смущает только то, что не будет играть лидер Гарре, который получил травму. Он много делает для команды в атаке: сам забивает, постоянно обостряет. Да и «Крылья Советов» сейчас показывают в атаке острый, мобильный футбол. Они играют дома, и, думаю, победят.

- В матче «Сочи» - «Локомотив» есть интрига?

- В последних матчах «Локомотив» отскакивал. Он брал очки, но спасался по ходу матчей. Тем не менее, это все равно сильная команда. Пусть сейчас играет и не в свою силу. На данный момент команда не готова к борьбе за медали, но, в этом матче она должна победить.

Елена Григорьевская

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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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