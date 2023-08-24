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Балахнин: В игре с «Краснодаром» «Факел может использовать свои плюсы, а «Урал» не создаст проблем «Зениту» эксклюзив

24 Августа 2023 • 14:35 Комментировать
Оренбург
...
ЦСКА Москва
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25.08 17:30

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от некоторых матчей шестого тура РПЛ.

- ЦСКА легко разберется с «Оренбургом»?

- Наверняка ЦСКА выиграет, но легко ему не будет, потому что «армейцы» сейчас не в лучшем состоянии. Есть травмированные, плюс трансферы на выход. Все это влияет. Тем не менее, москвичи должны победить, все-таки «Оренбург» сейчас в нокауте. Состояние у него плохое. Сменился тренер, пришел испаноязычный специалист, который по-русски не разговаривает. Единственное, аргентинцы будут его понимать. Это плюс для общения с латиноамериканцами. Но в команде много россиян, и именно они создают атмосферу в коллективе. Так что все это сложно, проблемы есть.

- «Факел» примет «Краснодар». В этом матче нет интриги?

- Есть. Воронежцам надо брать очки, и дома они всегда агрессивны. Болельщики очень хорошо поддерживают команду, они активно приходят на стадион. Конечно, «Краснодар» сильнее по уровню игры, футболистам, организации игры, и намного сильнее. Но мы видели, что в прошлом году «Факел» неоднократно выезжал на поддержке, желании. Он может использовать эти плюсы.

- «Зенит» примет «Урал», идущий на втором месте. Могут ли екатеринбуржцы создать проблемы питерцам?

- Нет. «Урал» - молодцы, набрали много очков, играют организованно. Но у них есть какой-то предел, и сейчас они на нем играют. А «Зенит» сейчас поднимается, становится все лучше и лучше, возвращается к той игре, которая у него была. Гостям будет очень сложно, и я не верю, что они наберут очки.

- «Рубин» сможет оказать сопротивление «Динамо»?

- Казань играет дома, и есть проблемы с очками. Чтобы не залазить в борьбу за выживание, надо набирать очки уже сейчас. Но «Динамо» набирает обороты, становится все лучше. У него хорошие футболисты. Хотя команда далека от оптимального состояния. Тем не менее, гости должны сыграть хорошо.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Краснодар Урал Сергей Балахнин
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