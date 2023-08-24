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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин назвал команды, которые его впечатлили на старте РПЛ

24 Августа 2023 • 14:25 Комментировать
Факел
...
Краснодар
25.08 20:00

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал команды, которые произвели на него наилучшее впечатление на старте текущего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил «Краснодар» и «Урал», которые после пяти туров РПЛ делят между собой лидерство в турнирной таблице.

«Краснодар» — молодцы. Так же как и «Урал», особенно «Урал». У него вообще таких особых финансовых возможностей нет, и при таком составе Ганчаренко создал очень хорошую команду», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт уже завтра, 25 августа, против «Факела». «Урал» же 26 августа встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Руслан Нигматуллин
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