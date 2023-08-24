Нигматуллин назвал команды, которые его впечатлили на старте РПЛ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал команды, которые произвели на него наилучшее впечатление на старте текущего розыгрыша чемпионата России.

Эксперт выделил «Краснодар» и «Урал», которые после пяти туров РПЛ делят между собой лидерство в турнирной таблице.

«Краснодар» — молодцы. Так же как и «Урал», особенно «Урал». У него вообще таких особых финансовых возможностей нет, и при таком составе Ганчаренко создал очень хорошую команду», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ру».

Свой ближайший матч «Краснодар» проведёт уже завтра, 25 августа, против «Факела». «Урал» же 26 августа встретится с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 15:00 по московскому времени.