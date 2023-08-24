Из-за ухудшения качества газона на стадионе «Фишт» Российская премьер-лига направила туда специальную комиссию. Между тем, телеграм-канал «Мутко против» опубликовал видео с места событий. На нём видно, что на стадионе установили охлаждающие пушки.

«В настоящее время температура в корнеобитаемом слое газона колеблется в районе 30 градусов, наблюдается тенденция на её снижение», - ранее сообщала РПЛ.

Как известно, на стадионе «Фишт» домашние матчи проводит «Сочи». Ближайший такой матч пройдёт уже в воскресенье, 27 августа. В этот день команда Дмитрия Хохлова будет принимать «Локомотив» в шестом туре Премьер-лиги.