Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о скором переходе колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля из «армейского» клуба в московское «Динамо».

- Карраскаль достаточно хорошо проявил себя в «армейском» клубе. Он был одним из основных игроков команды и выделялся на поле, будем так говорить. Я думаю, Хорхе понравился болельщикам ЦСКА. Но уж коль «Динамо» сделало предложение, которое устроило и самого игрока, и «армейцев», то Карраскаль переходит туда. У него были проблемы с тренером в ЦСКА? Я не вникал в эту информацию. В любом случае ситуация разрешилась. Наверняка у ЦСКА есть кандидатура, кем заменить Карраскаля.