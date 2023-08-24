Нигматуллин: «Хочется, чтобы «Краснодар» добрался до титулов, но пока чего-то не хватает»

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин назвал команду, которой симпатизирует. Экс-футболист сборной России выразил надежду, что «быки» в обозримом будущем выиграют какой-нибудь трофей.

«Хочется, чтобы при всех вложениях сил и души Галицкого, «Краснодар» добрался до титулов. Но пока чего-то все время не хватает», – цитирует Нигматуллина издание «Газета.Ру».

«Краснодар» лидирует в чемпионате России после первых пяти туров. Команда набрала 13 очков из 15 возможных. Такое же количество пунктов сейчас на счету у «Урала», который уступает «быкам» по разнице мячей.