​Судьи Безбородов и Иванов возвращаются к работе после вопиющей ошибки

В четверг Российский футбольный союз опубликовал информацию о назначениях судей на матчи шестого тура Премьер-лиги. Стоит отметить возвращение к работе Владислава Безбородова и Сергея Иванова.

Иванов будет главным арбитром на матче «Крылья Советов» - «Балтика», который пройдёт 27 августа. Безбородов, в свою очередь, в тот же день отработает в качестве ВАР на игре «Сочи» - «Локомотив».

Напомним, что Безбородов и Иванов пропустили три последних тура Премьер-лиги после вопиющей ошибки. Во время игры «Ахмат» - ЦСКА после сигнала от Иванова (ВАР) Безбородов заменил цвет карточки для футболиста, хотя пенальти за нарушение уже был пробит. Таким образом, арбитры нарушили протокол работы.