Бояринцев назвал главного фаворита РПЛ

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный тренер Денис Бояринцев высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.

«Зенит» есть и будет главным фаворитом. Чемпионат раскочегарится - команда снова займет первую строчку. «Зенит» вернется на лидирующую позицию, а у всех начнется гонка за «Зенитом», - приводит слова Бояринцева KP.RU.

После пяти проведенных туров чемпионата России «Зенит» набрал десять баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Петербургский клуб отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка. В ближайшем матче «сине-бело-голубые» встретятся с «Уралом».