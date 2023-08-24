​Назначены судьи на матчи 6-го тура РПЛ

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи шестого тура чемпионата России. Матч между «Зенитом» и «Уралом» обслужит бригада Артёма Чистякова. У мониторов ему помогут Владимир Москалёв (ВАР) и Антон Кобзев (АВАР).

На игру «Оренбурга» и ЦСКА назначена бригада Кирилла Левникова. В качестве ВАР отработает Виталий Мешков, а в качестве АВАР – Игорь Панин.

«Рубин» и «Динамо» рассудит Сергей Карасёв. В случае необходимости подсказывать ему будут Евгений Турбин (ВАР) и Сергей Цыганок (АВАР).

На матч «Спартак» - «Ахмат» назначение получила бригада Рафаэля Шафеева. У мониторов будут трудиться Павел Кукуян (ВАР) и Максим Ковалёв (АВА).

Игру между «Сочи» и «Локомотивом» будет судить Алексей Сухой. Владислав Безбородов отработает как ВАР, а Максим Гаврилин – как АВАР.

Ознакомиться о остальными назначениями можно в публикации РФС.