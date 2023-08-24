Директор «Чертаново»: «Трансфер в «Реал Сосьедад» - правильный шаг для Захаряна»

Директор «Чертаново» Илья Савченко отреагировал на переход полузащитника сборной России Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Для Арсена это правильный шаг. То, что у нас уезжают игроки в Европу, - это хорошо. Наше подрастающее поколение мечтает туда попасть. Они видят, что всё возможно», - передает слова Савченко «Матч ТВ».

Захарян присоединился к «Реал Сосьедаду» в конце прошлой недели. Игрок заключил долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2029 года. Трансфер россиянина обошелся представителю Ла Лиги в 12 миллионов евро.

Арсен может дебютировать за команду в матче третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».