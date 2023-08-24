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Агент Сафонов: «Не сомневался, что Тюкавина пригласят в сборную»

24 Августа 2023 • 13:42 Комментировать
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, отреагировал на включение своего клиента в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

По мнению Сафонова, своей игрой за «Динамо» 21-летний футболист заслужил попасть в состав национальной сборной.

«Он заслужил. В чемпионате три мяча забил, отдал две голевые передачи. Константин сейчас выглядит хорошо. Не сомневался, что его пригласят в сборную», — приводит слова Сафонова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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