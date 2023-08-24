«Удинезе» сделало предложение «Динамо» по Сазонову

Защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру в Италии.

По информации издания «Спорт-Экспресс», интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Удинезе», уже предложивший «Динамо» за Сазонова 2 миллиона евро. Также отмечается, что в услугах защитника заинтересовано загребское «Динамо».

В текущем сезоне Сазонов провёл за «Динамо» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.

Напомним, в первом туре итальянской Серии А «Удинезе» уступил «Ювентусу» со счётом 0:3. Сейчас команда из Удине занимает последнее 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.