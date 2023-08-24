Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Удинезе» сделало предложение «Динамо» по Сазонову

24 Августа 2023 • 13:30 Комментировать (1)
Рубин
...
Динамо Москва
26.08 17:30

Защитник «Динамо» Саба Сазонов может продолжить карьеру в Италии.

По информации издания «Спорт-Экспресс», интерес к 21-летнему футболисту проявляет «Удинезе», уже предложивший «Динамо» за Сазонова 2 миллиона евро. Также отмечается, что в услугах защитника заинтересовано загребское «Динамо».

В текущем сезоне Сазонов провёл за «Динамо» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии в 3 миллиона евро.

Напомним, в первом туре итальянской Серии А «Удинезе» уступил «Ювентусу» со счётом 0:3. Сейчас команда из Удине занимает последнее 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Динамо Москва Динамо Загреб Саба Сазонов трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ДИНАМО МОСКВА
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Zenituwka
24 Августа 2023 в 13:53
Надо перебираться со свистом.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
14:25 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал команды, которые его впечатлили на старте РПЛ
14:18 · Россия. Премьер-лига
​На стадионе «Сочи» установили охлаждающие пушки – комиссия проверяет поле видео
14:07 · Кубок России
Колыванов: «Желательно таким командам, как «Амкал», никогда не проигрывать»
13:57 · Россия. Премьер-лига
​«Сочи» может принять ЦСКА и «Спартак» не на своём стадионе
13:53 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «Хочется, чтобы «Краснодар» добрался до титулов, но пока чего-то не хватает»
13:52 · Россия. Премьер-лига
​Судьи Безбородов и Иванов возвращаются к работе после вопиющей ошибки
13:50 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев назвал главного фаворита РПЛ
13:47 · Кубок России
Тренер «Текстильщика» Колыванов: «Медийные команды в Кубке России? Пусть играют»
13:47 · Россия. Премьер-лига
​Назначены судьи на матчи 6-го тура РПЛ
13:44 · Россия. Премьер-лига
Директор «Чертаново»: «Трансфер в «Реал Сосьедад» - правильный шаг для Захаряна»
13:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Не сомневался, что Тюкавина пригласят в сборную»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Удинезе» сделало предложение «Динамо» по Сазонову 1
13:27 · Россия. Премьер-лига
​РПЛ проверяет газон на стадионе «Сочи»
13:25 · Россия. Премьер-лига
Агент ответил, когда Чистяков будет готов играть
13:18 · Россия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» ответил отказом на предложение «Манчестер Сити» по Нунесу
Все новости
Рекомендуем