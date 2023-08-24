​РПЛ проверяет газон на стадионе «Сочи»

Российская премьер-лига сообщает о том, что в четверг на стадион «Фишт», где своих соперников принимает «Сочи», прибыла комиссия. Она ведёт осмотр газона и консультируется со специалистами.

Визит комиссии связан с резким ухудшением состояния газона на стадионе. Члена комиссии должны оценить поле и вынести вердикт, может ли «Сочи» проводить матчи на этом стадионе.

В то же время отмечается, что «Сочи» работает над улучшением состояния поля к ближайшему матчу Премьер-лиги против «Локомотива». Команды сыграют в рамках шестого тура уже в ближайшее воскресенье, 27 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.