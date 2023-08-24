Агент ответил, когда Чистяков будет готов играть

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о том, когда его клиент сможет вернуться на поле.

«Наверное, на матч с «Уралом» Дмитрий уже сможет попасть в заявку, но надо долечиться, чтобы выйти на поле. Время ещё есть, посмотрим. Торопиться точно не надо, надо долечиться», - передает слова агента издание «Чемпионат».

Дмитрий получил травму в поединке второго тура Премьер-лиги против «Ростова». Из-за этого он пропустил несколько матчей «сине-бело-голубых».

Ближайший матч «Зенит» проведет против «Урала» на своем поле. Встреча состоится 26 августа.