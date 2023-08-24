«Вулверхэмптон» ответил отказом на предложение «Манчестер Сити» по Нунесу

Руководство «Вулверхэмптона» ответило отказом на предложение «Манчестер Сити» по трансферу полузащитника Матеуса Нунеса. Об этом рапортует журналист Джон Перси.

«Волков» не устроили 55 миллионов евро компенсации за переход 24-летнего португальца. Клуб оценивает полузащитника намного дороже. Стоит отметить, что на портале Transfermarkt стоимость Нунеса составляет 45 миллионов.

В прошлом сезоне португалец принял участие в 41 матчей за «Вулверхэмптон» во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2027 года.