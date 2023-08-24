Агент — о будущем Мирзова: «Скоро всё узнаете»

Александр Клюев, агент бывшего нападающего «Химок» Резиуана Мирзова, высказался о будущем своего клиента.

По словам Клюева, будущее 30-летнего футболиста, находящегося сейчас в статусе свободного агента, скоро прояснится.

«У Резуиана после «Химок» по-прежнему нет клуба? По его будущему могу лишь сказать, что скоро всё узнаете», — приводит слова агента Metaratings.

Ранее сообщалось, что Мирзов может продолжить карьеру в турецком клубе «Генчлербирлиги».

В прошлом сезоне нападающий провёл за «Химки» 27 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.